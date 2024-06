«Στη Χιούστον Ντάιναμο ο Πόνσε» (pic)

Ο ρεπόρτερ Σέσαρ Λουίς Μέρλο, με ένα ποστάρισμά του στο Twitter, αποκαλύπτει την μεταγραφή του Εζεκιέλ Πόνσε στη Χιούστον Ντάιναμο, από την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, τόσο ο Αργεντινός ρεπόρτερ, όσο και το «Athletic» αναφέρουν πως η μεταγραφή έχει ολοκληρωθεί με ποσό ρεκόρ και μάλιστα ο ίδιος ο Πόνσε θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του MLS.

Παράλληλα, ο Τομ Μπόγκερτ του «Athletic», αναφέρει πως απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες ανάμεσα στην Ένωση και τη Χιούστον Ντάιναμο, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα ποσά.

BREAKING: Houston Dynamo finalizing club-record deal to sign Argentine forward Ezequiel Ponce from AEK Athens, per sources.

Ponce, 27, had 16 goals in 1,895 minutes this season with AEK.

DP No. 9.

🤝👑 @CLMerlo https://t.co/CqoIrd5BKI

