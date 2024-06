Αμφίβολος για το Game 2 των τελικών του ΝΒΑ ο Ντόντσιτς (pic)

Οι Μπόστον Σέλτικς διέλυσαν με 107-89 το Ντάλας στο TD Garden, έκαναν το 1-0 και βρίσκονται τρεις νίκες μακριά από το 18ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και πρώτο μετά το 2008, το οποίο θα τους βάλει στην κορυφή της λίστας μπροστά από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Το Ντάλας καλείται να αντιδράσει απόψε με το δεύτερο παιχνίδι να είναι είναι προ των πυλών, με τους Μαβς να έχουν σαν στόχο την ισοφάριση σε μια σειρά στην οποία οι «Κέλτες» έδειξαν τις άγριες διαθέσεις τους.

Ο Τζέισον Κιντ όμως καλείται να διαχειριστεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που του έχει προκύψει, καθώς ο Λούκα Ντόντσιτς αντιμετωπίζει πρόβλημα και στον αστράγαλο και στο γόνατο, έπειτα από την πολύ μεγάλη επιβάρυνση που έχει υποστεί όλη την χρονιά.

Ο Λούκα έκανε θεραπείες για να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι, τις οποίες ακολουθεί ακόμα, προκειμένου να είναι σε θέση να αγωνιστεί και στο αποψινό παιχνίδι των τελικών στο TD Garden.

Dallas Mavericks’ Luka Doncic has an additional injury listed and was downgraded to questionable for Game 2 of the NBA Finals.

New: Thoracic contusion

Also: Right knee sprain

Also: Left ankle soreness

Doncic was not on the court during the open portion of shootaround.

— Grant Afseth (@GrantAfseth) June 9, 2024