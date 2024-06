Συνήθως οι ευρωεκλογές επικεντρώνονται σε θέματα όπως το κόστος ζωής, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η στάση της ΕΕ για το μεταναστευτικό. Ωστόσο, καθώς οι Ευρωπαίοι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες ένα νέο ζήτημα έχει ανέλθει στο προσκήνιο: Η Παλαιστίνη.

Σύμφωνα με ανταπόκριση του Al Jazeera από τις Βρυξέλλες, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, τη βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και το μέλλον της Παλαιστίνης έχει αναδειχθεί σε κεντρικό θέμα, που επηρεάζει τόσο την πολιτική συζήτηση, όσο και τις επιλογές των ψηφοφόρων στο μπλοκ των 27 χωρών.

«Προσωπικά, θεωρώ ότι το ζήτημα της Παλαιστίνης είναι ένας κρίσιμος παράγοντας, που επιτρέπει στους ψηφοφόρους να δουν ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο των κομμάτων που υποστηρίζουν», δήλωσε στο δίκτυο του Αl Jazeera η Maruska, η οποία έχει καταγωγή, από την Ιταλία και τη Σλοβενία, και ψηφίζει στις φετινές ευρωεκλογές για πρώτη φορά.

«Ψηφίζω από τη Γερμανία, και υπάρχει μόνο ένα κόμμα που μιλάει δυνατά για την υπόθεση της Παλαιστίνης, το ΜέΡΑ 25, πρόσθεσε – καθώς το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη έχει παρουσία σε όλη την Ευρώπη.

Για τον Τόμας Μάντενς, κινηματογραφιστή και ακτιβιστή με έδρα το Βέλγιο, το θέμα της Παλαιστίνης συνδέεται με τους συσχετισμούς της αποικιοκρατίας, κάτι που όπως μας λέει οι οι πολιτικοί στην Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν υπό το πρίσμα της ιστορίας της ηπείρου. «Για μένα, αν δεν στέκεστε στη σωστή πλευρά στο ζήτημα της Παλαιστίνης, δεν πρόκειται να σας ψηφίσω», δήλωσε στο Al Jazeera.

Περίπου 373 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές που ξεκίνησαν την Πέμπτη και ολοκληρώνονται την Κυριακή, Θα εκλέξουν 720 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν, εκτός του ότι θα παίξουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, επίσης θα εκλέξουν τους κορυφαίους ηγέτες της ΕΕ, όπως τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Μαρκ Μποτένγκα, στέλεχος του αριστερού Εργατικού Κόμματος του Βελγίου και ευρωβουλευτής, ο οποίος κατεβαίνει εκ νέου υποψήφιος στη Ευρωεκλογές, δήλωσε: «Καθώς ταξίδευα στη χώρα στην προεκλογική μου εκστρατεία, έβλεπα τον κόσμο να συζητά για τα κλασικά προεκλογικά θέματα όπως η αγοραστική δύναμη, η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση. Αλλά φέτος, οι συζητήσεις για την Παλαιστίνη ήταν κεντρικό θέμα».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν καταλάβει πώς οι πολιτικοί του κατεστημένου αρέσκονται να μιλάνε για την Ουκρανία, να λένε ότι η ΕΕ πρέπει να τη στηρίξει με όπλα και χρήματα για να κερδίσει τον πόλεμο. Όμως, σε ό,τι αφορά την Παλαιστίνη υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός υποκρισίας και διπλά στάνταρ. Ο κόσμος θέλει να μπει ένα τέλος σε αυτή τη διγλωσσία. Γι’αυτό και ο τρόπος που οι πολιτικοί θα αντιμετωπίσουν την Παλαιστίνη θα επηρεάσει τις ευρωπαϊκές εκλογές».

Ο Γιοχάνες Φερ, ένας από τους κορυφαίους Γερμανούς υποψηφίους για το ΜέΡΑ25 δήλωσε ότι πολλοί Ευρωπαίοι με την ψήφο τους φέτος, επιλέγουν να σταθούν στην σωστή πλευρά της Ιστορίας.

«Πολλοί άνθρωποι θέλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να σταματήσουν να στηρίζουν τη γενοκτονία στη Γάζα, όπως επίσης επιθυμούν να ψηφίσουν για μία πραγματικά διεθνή προοπτική, εναλλακτική, που δεν θα εκπροσωπεί τους πολίτες από μία μόνο χώρα, αλλά από παντού»

Είμαστε ένα κόμμα υπέρ της Παλαιστίνης και στη Γερμανία έχουμε δει πολλές αρνητικές αντιδράσεις, πρακτικά από όλα τα μεγάλα κόμματα. Ξεκινώντας από την απαγόρευση του συνεδρίου για την Παλαιστίνη, και φτάνοντας μέχρι τις αφίσες μας με το σύνθημα για ‘Ελεύθερη Παλαιστίνη’ που συνεχώς τις σκίζουν ή τις καίνε. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω».



Όσο μαίνεται ο πόλεμος στη Γάζα και οι εντάσεις στη Δυτική Όχθη, εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη συμμετέχουν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, ζητώντας επίμονα κατάπαυση πυρός. Στις Βρυξέλλες έχουν κατέβει στους δρόμους ακόμα και διπλωμάτες και διοικητικό προσωπικό ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

«Είναι αρκετά ασυνήθιστο να έχεις δημόσιους υπαλλήλους που διαμαρτύρονται με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε στο Al Jazeera αξιωματούχος της ΕΕ. «Αλλά από την άλλη είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε ότι δε βλέπουμε τα φρικτά αρρωστημένα βασανιστήρια στα οποία υποβάλλει το Ισραήλ τον Παλαιστινιακό λαό».

Ο πόλεμος στη Γάζα καθώς και η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους λειτουργούν σαν λυδία λίθος, με βάση την οποία κρίνεται η στάση των κομμάτων στις φετινές ευρωεκλογές, λέει στο Αl Jazeera υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Οι υποψήφιοι που μιλάνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κλιματική δικαιοσύνη στις προεκλογικές τους καμπάνιες, αλλά σιωπούν για τα εγκλήματα του Νετανιάχου στη Γάζα, αποκαλύπτουν τις ασυνέπειες της πολιτικής τους ατζέντας, και αποδεικνύουν ότι εμείς, η Ευρωπαϊκή Ενωση, απέχουμε πολύ ακόμα από το να αναγνωρίσουμε τη διαθεματικότητα των κοινωνικών, πολιτειακών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων», προσθέτει ο ίδιος.

«Η Ουκρανία ήταν μια εύκολη ηθική νίκη για τους κεντρώους Ευρωπαίους πολιτικούς. ΄Ηταν λαλίστατοι στο να καταγγέλλουν τα εγκλήματα πολέμου μιας εμπόλεμης γειτονικής δύναμης, όταν επρόκειτο για τη Ρωσία. Αλλά όταν ήταν το Ισραήλ που σκότωνε αμάχους, ξαφνικά έχασαν τη λαλιά τους», δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος της ΕΕ.

«Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι εκπροσωπούνται καλύτερα από τον Macklemore παρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», προσθέτει, αναφερόμενος στην Αμερικανό ράπερ που τραγούδησε υπέρ της Παλαιστίνης σε πρόσφατη συναυλία του στη Γερμανία.

HIND’S HALL. Once it’s up on streaming all proceeds to UNRWA. pic.twitter.com/QqZEKmzwZI

— Macklemore (@macklemore) May 6, 2024