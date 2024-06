«Ο Μότλεϊ δεν έχει υπογράψει στον Παναθηναϊκό» (pic)

«Φως» στην υπόθεση ανάμεσα στον Τζόναθαν Μότλεϊ και τον Παναθηναϊκό δίνει ο Αρέλ Γκίνσμπερ με σχετική του ανάρτηση στο Twitter. Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος ξεκαθαρίζει πως ο Αμερικανός σέντερ δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πράσινους. Για την ακρίβεια ο Γκίνσμπερ ξεκαθαρίζει πως ουδέποτε οι δύο πλευρές έφτασαν κοντά σε κάποια συμφωνία, ενώ επισημαίνει ότι ο Μότλεϊ έχει τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ομάδων της Euroleague και όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει από τη Φενέρμπαχτσε.

Θυμίζουμε πως πριν λίγες μέρες είχαν υπάρξει δημοσιεύματα που ήθελαν τον Παναθηναϊκό να έχει συμφωνήσει με τον Μότλεϊ, βασιζόμενα στο ότι οι Πράσινοι «σκανάρουν» για να αποκτήσουν έναν παίκτη στο «5» που θα πλαισιώσει τον Ματίας Λεσόρ. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μότλεϊ αγωνίστηκε φέτος σε 36 αγώνες με τη Φενέρ στην Εuroleague, καταγράφοντας κατά μέσον όρο 11,2 πόντους και 4,2 ριμπάουντ.

🚨🚨I can tell that Johnathan Motley isn’t close to signing with Panthinaikos, but he’s expected to leave Fenerbahce

Motley is gaining interest from several Euroleague teams and he’s expected to leave Fener, but Pao never been close to sign him and there is no offer on the table pic.twitter.com/s8CgzPPA2B

— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) June 8, 2024