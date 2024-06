Coldplay: Από τα ξημερώματα οι θαυμαστές τους στο ΟΑΚΑ αδιαφορώντας για τις υψηλές θερμοκρασίες

Αν και οι πόρτες του ΟΑΚΑ ανοίγουν στις 17:00 και οι Coldplay αναμένεται να βγουν στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, οι φαν έχουν αρχίσει ήδη να σχηματίζουν ουρά αναμονής έξω από το στάδιο.

Στο στάδιο έφτασαν 27 μεγάλα φορτηγά, τα οποία μεταφέρουν όλα τα αναγκαία για το σόου του βρετανικού συγκροτήματος.

Παρέες τόσο Ελλήνων όσο και ταξιδιωτών από άλλες χώρες, που έχουν εφοδιαστεί με τρόφιμα και νερά και περιμένουν τη στιγμή που θα ανοίξει τις πύλες του το στάδιο για να απολαύσουν το σημαντικό μουσικό γεγονός.

Η συγκεκριμένη συναυλία είναι γεμάτη μηνύματα για την αγάπη και την προστασία του πλανήτη, μέρος των εσόδων της οποίας διατίθενται για το καθάρισμα των ωκεανών κι άλλες δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος.

Doors open: 17:00

Antonia Kaouri on stage: 19:00

Maisie Peters on stage: 20:00

Coldplay on stage: 21:15

Τα μέλη του συγκροτήματος παρακαλούν το κοινό, αντί για πλαστικά μπουκαλάκια, στη συναυλία να πάρει μαζί παγούρια και να τα γεμίσει σε βρύσες που θα τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία. Προτείνει ακόμη στους φαν, να προτιμήσουν το μετρό αντί για το αυτοκίνητο για να πάνε στο στάδιο. Ακόμη, συστήνουν να αποφύγει ο κόσμος τα backpacks και τις μεγάλες τσάντες και να έχουν μόνο μικρά τσαντάκια.

Θα υπάρχει πλήρης προσβασιμότητα με ειδικά διαμορφωμένους χώρους και τα κωφά και βαρήκοα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν τις δονήσεις της μουσικής μέσω subpacks (ηλεκτρονικών γιλέκων) που θα προσφερθούν δωρεάν.

The Music Of The Spheres stage in Athens is almost finished! Tomorrow is the big day! 🌙

©️ mixalislempla#ColdplayAthens pic.twitter.com/DVQgcfduNZ

— Coldplay Access (@coldplayaccess) June 7, 2024