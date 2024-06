Τεθωρακισμένα, στρατός και άγρια επεισόδια - Δήμαρχος του φιλοκουρδικού κόμματος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια

Χαμός επικρατεί στην Τουρκία μετά την αποπομπή και την καταδίκη σε σχεδόν 20 χρόνια φυλάκιση του δημάρχου του Χακάρι, Μεχμέτ Σαντίκ Ακίς του φιλοκουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (DEM), καθώς η απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η πόλη Χακάρι βρίσκεται στην ανατολική Τουρκία στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ, το Ιράν και τη Συρία και αποτελείται στην πλειονότητά της από κατοίκους κουρδικής καταγωγής. Ο Ακίς εξελέγη δήμαρχος με το DEM συγκεντρώνοντας το 48,92% των ψήφων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2024.

Ωστόσο, δύο μήνες μετά την εκλογή του, τέθηκε υπό κράτηση λόγω μίας υπόθεσης που δικάζεται εδώ και 10 χρόνια από 2014 και η κυβέρνηση διόρισε τον κυβερνήτη της επαρχίας ως διαχειριστή στη διοίκηση του δήμου.

Αρχικά όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας η αστυνομία συνέλαβε τον Ακίς στις 3 Ιουνίου για φερόμενες διασυνδέσεις με μαχητές του PKK και τον αντικατέστησε ο κυβερνήτης της πολιτείας.

Το φιλοκουρδικό κόμμα αναδείχθηκε τρίτη δύναμη στις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Τουρκία και έκτοτε αρκετοί από τους δημάρχους τους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με διώξεις.

Από τη σύλληψη του Ακίς τη Δευτέρα, η κατάσταση στο Χακάρι μύριζε μπαρούτι, καθώς για δύο ημέρες υπήρξε καθιστική διαμαρτυρία και το πρωί της Τετάρτης λίγο πριν ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, υπήρχε ήδη ένα τεταμένο κλίμα.

Η ήδη έντονη αστυνομική παρουσία μπροστά από το δικαστήριο αυξήθηκε και πολλά θωρακισμένα οχήματα αναπτύχθηκαν στον δρόμο όπου βρίσκεται το δικαστήριο.

Την κατάσταση ήρθε να επιβαρύνει η απόφαση του κυβερνήτη του Χακάρι να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις και τις υπαίθριες συγκεντρώσεις για 10 ημέρες. Στην ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη διαβεβαιώνεται ότι «στόχος είναι να αποτραπούν ενέργειες και επιθέσεις που θεωρούνται ότι συνιστούν άμεσα και σαφώς τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο Σύνταγμα και τους νόμους».

Βουλευτές και μέλη του κόμματος DEM, απηύθυναν έκκληση για εκδήλωση διαμαρτυρίας παρά τις απαγορεύσεις και θέλησαν να φτάσουν στο δικαστήριο του Χακάρι, ωστόσο εμποδίστηκαν από την αστυνομία. Στην αντιπροσωπεία δεν επετράπη να περάσει με την αιτιολογία της 10ήμερης απαγόρευσης διαμαρτυριών. Η αντιπροσωπεία διαμαρτυρήθηκε με χειροκροτήματα και συνθήματα.

