Euroleague: Ο Πίτερς πήρε το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη (pic)

Ο Άλεκ Πίτερς πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά με την φανέλα του Ολυμπιακού στην Euroleague κάτι που αναγνωρίστηκε και από την Ένωση Παικτών της Λίγκας, η οποία τον ανέδειξε ως τον πιο βελτιωμένο παίκτη της σεζόν 2023-24.

Ενδεικτικά, την περασμένη αγωνιστική περίοδο μέτρησε 4.6 πόντους και 2.5 ριμπάουντ σε 37 παιχνίδια στη EuroLeague, έχοντας βέβαια μπροστά του έναν παίκτη σαν τον Σάσα Βεζένκοφ που ήταν ο περυσινός ΜVP της διοργάνωσης. Η άνοδος στους εφετινούς μέσους όρους του αλλά και γενικότερα στις επιδόσεις του είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς.

2024 ELPA Players’ Choice Award “MOST IMPROVED PLAYER” goes to Alec Peters 🙌

🔎 A player that has shown biggest improvement from his previous EuroLeague season.

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 5, 2024