Miley Cyrus: «Είμαι γυναίκα, είμαι 31 και δεν ξέρω ακόμα αν θέλω παιδιά ή όχι»

To 2024 ήταν η χρονιά όπου η Miley Cyrus κατάφερε να λάβει το πρώτο βραβείο Grammy της καριέρας της. Και μπορεί το γεγονός αυτό να την γέμισε με χαρά και υπερηφάνεια για τον εαυτό της, ωστόσο την έκανε επίσης να σκεφτεί καθαρά τα πράγματα και να συνειδητοποιήσει πως υπάρχει και κάτι πολύ λάθος στην όλη υπόθεση.

Συγκεκριμένα, η διάσημη τραγουδίστρια και κάποτε ηθοποιός, παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη στο περιοδικό W Magazine και μίλησε για όλα. Αυτό όμως που αξίζει να διαβαστεί, είναι η κριτική που άσκησε η Cyrus στη διοργάνωση των Grammys, και στο γεγονός πως βρίσκονται προκατειλημμένοι απέναντι σε νεαρές γυναίκες αλλά και στο ότι αισθάνεται πως αδικήθηκε κι η ίδια ως καλλιτέχνης.

Χρειάστηκαν 20 χρόνια στη διεθνή μουσική βιομηχανία, εκατομμύρια streams και top τραγούδια, προκειμένου να καταφέρει η Cyrus να κερδίσει 2 βραβεία Grammy. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ταλέντο της 31χρονης σταρ και το αποτύπωμά της στη μουσική.

Για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2024, έφυγε από την απονομή με δύο βραβεία. Ένα για την καλύτερη solo ερμηνεία στο τραγούδι Flowers, καθώς και το σημαντικό βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς.

«Είμαι εδώ και είκοσι χρόνια σε αυτόν τον χώρο και αυτή ήταν η πρώτη φορά που με πήραν σοβαρά στα Grammys», δηλώνει η Miley. «Είχα μια πολύ δύσκολη στιγμή για να καταλάβω τι συμβαίνει. Και αν θέλετε να μιλάμε με στατιστικά και νούμερα, πού στο καλό ήμουν; Δεν είναι αλαζονεία αυτό που εκφράζω, αλλά είμαι περήφανη για τον εαυτό μου», δήλωσε εύστοχα η τραγουδίστρια στην πρόσφατη συνέντευξή της.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον φόβο που νιώθει πριν ανέβει στην σκηνή. Μπορεί να την βλέπουμε να δίνει τον καλύτερο της εαυτό, ωστόσο δεν σημαίνει πως δεν έχει δύσκολες στιγμές πριν εκτεθεί μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

«Δεν είχα πάντα αυτόν τον φόβο πριν βγω στην σκηνή. Αλλά μετά από δύο χρόνια σχεδόν όπου δεν έβλεπα σχεδόν κανέναν στην καραντίνα, τώρα ξέρω ότι με κοιτάνε εκατομμύρια κόσμος στα Grammy, και αυτό είναι ένα σοκ για το νευρικό μου σύστημα», δήλωσε η Cyrus, μεταξύ άλλων.

Όσο για την υποκριτική, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξανά ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή στο μέλλον.

Miley Cyrus says she would be open to acting again if the role was right:

“I would like to act again. But the role would really need to be right, since it’s kind of hard for people to see past me and buy into a character. The character would either need to be an extension of… pic.twitter.com/K8qowkAXd0

— Pop Crave (@PopCrave) June 3, 2024