Τα άβολα φιλιά στον αέρα για Μπεν Άφλεκ – Τζένιφερ Λόπεζ

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ απέφυγαν εσκεμμένα να φιληθούν δημόσια όταν συναντήθηκαν στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας για τον αγώνα μπάσκετ του 12χρονου γιου του Samuel.

Αντίθετα, το λαμπερό ζευγάρι φωτογραφήθηκε να χαμογελά και να δίνει ο ένας στον άλλο φιλιά στον αέρα ενώ βρίσκονταν έξω από το YMCA.

Εθεάθησαν επίσης να περπατούν δίπλα δίπλα χωρίς να κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου.

Παρά την αξιοσημείωτη έλλειψη σύνδεσης, το λαμπερό ζευγάρι φάνηκε να είναι σε καλή διάθεση, έχοντας στο πλευρό τους τη μητέρα του ηθοποιού Anne Boldt.

Jennifer Lopez and Ben Affleck Share an Awkward Kiss As They Reunite in LA Amid Escalating Marriage Tension@JLo @BenAffleck #JLo #BenAffleck #Hollywood #LA #EntertainmentNewshttps://t.co/6EDlvbECcG

— LatestLY (@latestly) June 3, 2024