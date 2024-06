Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 100 πυραύλους και drones εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής, δήλωσαν αξιωματούχοι της χώρας.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, «ο εχθρός εκτόξευσε 53 πυραύλους διάφορων τύπων και 47 επιθετικά drones». Πρόσθεσε ότι κατέρριψε 35 πυραύλους και 46 drones.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, με αποτέλεσμα να προκαλούνται διακοπές ρεύματος, να επιβάλλονται περιορισμοί στη χρήση και το δίκτυο ηλεκτροδότησης να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Στη διάρκεια της χθεσινής (31/5) επίθεσης, επλήγησαν θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας, διευκρίνισε στο Telegram η DTEK, η διαχειρίστρια του δικτύου, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Ήταν μια ακόμη εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για τον τομέα της ενέργειας στην Ουκρανία», πρόσθεσε η εταιρεία. «Ο εχθρός έπληξε δύο από τα θερμοηλεκτρικά μας εργοστάσια. Εξοπλισμοί υπέστησαν σοβαρές ζημιές».

Αυτή ήταν η έκτη μεγάλης κλίμακα επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι ρωσικές δυνάμεις από τον Μάρτιο εναντίον θερμοηλεκτρικών εργοστασίων της DTEK, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία.

Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας, Γκερμάν Γκαλουστσένκο, διευκρίνισε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχοθέτησαν υποδομές σε πέντε επαρχίες: το Ντονέτσκ, το Ντνιπροπετρόφσκ, το Κιρόβογκραντ, το Ιβάνο- Φρανκίφσκ και τη Ζαπορίζια.

Το υπουργείο προειδοποίησε ότι είναι πιθανόν να επιβληθούν περιορισμοί στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα (1/6) το βράδυ.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Μόσχα προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την έλλειψη «αποφασιστικότητας» των βασικών δυτικών συμμάχων της χώρας του και επανέλαβε το αίτημά του να δοθούν στο Κίεβο περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Civilian people, infrastructure, and energy facilities. This is what Russia is constantly at war with. This night, another barrage of over 50 missiles of various types and around 50 “Shahed” drones targeted the south, center, and west of Ukraine.

I am grateful to our warriors… pic.twitter.com/1tmt6aly08

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2024