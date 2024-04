Έγραψε ιστορία η Άρσεναλ

Υποτίθεται πως ήταν ντέρμπι αλλά η εικόνα των δύο ομάδων και φυσικά το τελικό σκορ (5-0), παραπέμπει σε… περίπατο. Η Άρσεναλ διέλυσε την Τσέλσι στην «μάχη» του Λονδίνου και παραμένει «ζωντανή» στην διεκδίκηση του τίτλου, έστω και αν δεν είναι το φαβορί.

Οι «κανονιέρηδες» δεν θα μπορούσαν να φανταστούν μια τέτοια νίκη επί των «μπλε» αλλά με βάση την εικόνα του ματς ένα είναι το συμπέρασμα.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν σε κάθε σπιθαμή του αγωνιστικού χώρου και δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι θα μπορούσαν να έχουν πετύχει… 10 γκολ.

Τόσο χαώδης ήταν η διαφορά των δύο ομάδων, με το τελικό 5-0 να είναι η μεγαλύτερη νίκη της Άρσεναλ επί της Τσέλσι στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ.

5-0 is Arsenal’s biggest victory over Chelsea in their PL history. pic.twitter.com/FV6vqQ47f2

— StatMuse FC (@statmusefc) April 23, 2024