«Εξωγήινο» είδος ψαριού ανακαλύφθηκε στη νότια Κίνα

Μια ομάδα Κινέζων ερευνητών ανακάλυψε ένα νέο είδος ψαριού που ζει σε σπήλαια, το Protocobitis longicostatus, στην κομητεία Debao της πόλης Baise, στην αυτόνομη περιοχή Guangxi Zhuang της νότιας Κίνας. Ευτυχώς ανήκει στα ψάρια που δεν κλέβουν κινητά τηλέφωνα.

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν σε πρόσφατη έκδοση του διεθνούς ακαδημαϊκού περιοδικού Zoological Science. Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το νεοανακαλυφθέν Protocobitis longicostatus ανήκει στο γένος Protocobitis, το οποίο περιλαμβάνει σήμερα τέσσερα καταγεγραμμένα είδη.

