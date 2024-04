Φανταστείτε να κερδίζετε… 150.000 ευρώ τη μέρα, από την μέρα που γεννηθήκατε. Ναι αυτό το όνειρο για το 99,9% των ανθρώπων του πλανήτη είναι πραγματικότητα για τη Livia Voigt.

Σε ηλικία μόλις 19 ετών, ονομάστηκε η νεότερη δισεκατομμυριούχος του κόσμου, έχοντας συγκεντρώσει μια περιουσία ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ!

Πρόσφατα ξεκίνησε σπουδές ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για την περαιτέρω εκπαίδευσή της παρά την οικονομική της επιτυχία.

Brazilian student Livia Voigt is the world’s youngest billionaire, as per the Forbes Billionaires List 2024. She has a net worth of $1.1 billion at just 19. Watch to know more. #Forbes #billionaire #Brazil | @akshitanandagopal pic.twitter.com/tme5I2Fvzd

Πώς, λοιπόν, η Livia συγκέντρωσε μια τόσο μεγάλη περιουσία σε τόσο νεαρή ηλικία; Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα.

Λίγη τύχη χρειάστηκε κι όλα τα άλλα ήρθαν από μόνα τους. Συγκεκριμένα, τα πλούτη της προέρχονται από την επιχειρηματική αυτοκρατορία της οικογένειάς της. Ως κληρονόμος της εταιρείας ηλεκτρικών μηχανών WEG, η Livia κατέχει σημαντικό μερίδιο στην εταιρεία, κατατάσσοντάς την στις τάξεις των πλουσιότερων ατόμων του κόσμου.

Πιο αναλυτικά, από τη γέννησή της το 2004, η Livia κερδίζει περίπου 150.000 ευρώ την ημέρα, χάρη στο μερίδιό της στην WEG.

Ζώντας με την οικογένειά της στη Βραζιλία, η Livia έχει γίνει πιο γνωστή, αφού το όνομά της εμφανίζεται δίπλα σε ονόματα όπως η Taylor Swift και η Rihanna, χάρη στον διάσημο κατάλογο δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Αλλά η Livia δεν είναι το μόνο μέλος της οικογένειάς της που έχει να επιδείξει μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Η μεγαλύτερη αδελφή της Dora, ηλικίας 26 ετών, περιλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο, με τις δύο αδελφές να κατέχουν περίπου το 3% της WEG.

The youngest billionaire in the world is 19 years old & is Brazilian, her name is Livia Voigt . She is the heiress of Weg, a company founded by her grandfather, and entered the Forbes list of the world’s richest in 2024 due to her fortune estimated at US$1.1 billion pic.twitter.com/zW9DFhhOfA

— Economy.pk (@pk_economy) April 4, 2024