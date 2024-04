Ένας άνδρας στο νότιο Κεντάκι των ΗΠΑ παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι σκηνοθέτησε τον θάνατό του για να αποφύγει να πληρώσει περισσότερα από 100.000 δολάρια σε οφειλόμενη διατροφή προς την πρώην σύζυγό του.

Ο 39χρονος Jesse Kipf ομολόγησε την ενοχή του στις 29 Μαρτίου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο για απάτη μέσω υπολογιστή και κλοπή ταυτότητας, αφού είχε πρόσβαση στο σύστημα μητρώου θανάτων της Χαβάης και εμφανίστηκε ως γιατρός από άλλη πολιτεία προκειμένου να δημιουργήσει ένα ψεύτικο πιστοποιητικό θανάτου για τον εαυτό του.

Σύμφωνα με την ομολογία που κατατέθηκε στο δικαστήριο, ο Kipf συμπλήρωσε ένα φύλλο εργασίας πιστοποιητικού θανάτου της Χαβάης στις αρχές του 2023, ουσιαστικά ανέθεσε στον εαυτό του τον ρόλο του ιατρικού πιστοποιητή για την υπόθεση και πιστοποίησε τον δικό του θάνατο.

Στη συνέχεια, ο Kipf «διείσδυσε» στα συστήματα μητρώου θανάτων άλλων πολιτειών χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια που είχαν κλαπεί από άλλους ανθρώπους για να εισχωρήσουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυβερνητικά και εταιρικά δίκτυα και στη συνέχεια προσπάθησε να πουλήσει πρόσβαση στα δίκτυα αυτά σε δυνητικούς πελάτες στο διαδίκτυο.

Kentucky dad faked his own death to avoid paying more than $100K in child support, faces lengthy jail time https://t.co/il1QvnPse4 pic.twitter.com/Iq9eo1mZeh

— New York Post (@nypost) April 7, 2024