Οι Αρχές στη Νότια Αφρική έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό εδώ και έναν μήνα για τη σύλληψη του Thabo Bester, ο οποίος δήθεν πέθανε βάζοντας φωτιά στο κελί του στη φυλακή.

Μόλις τον περασμένο μήνα μια νέα νεκροψία στη σορό του έδειξε ότι δεν ήταν δικό του το πτώμα που βρέθηκε στο κελί και ξεκίνησε το κυνήγι των Αρχών.

Ο Bester συνελήφθη χθες, Παρασκευή, όντως μαζί με το κορίτσι του και έναν ακόμα ύποπτο και αναμένεται η έκδοσή του στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, σκόπευαν να διαφύγουν στην Κένυα.

Ο Thabo Bester είναι γνωστός ως «βιαστής του Facebook» επειδή, όπως αναφέρει το BBC, παρέσυρε τα θύματά του μέσω της πλατφόρμας.

Τον Μάιο του 2012 καταδικάστηκε για τον βιασμό και τη δολοφονία της κοπέλας του και έναν χρόνο νωρίτερα για βιασμό και ληστεία δύο άλλων γυναικών.

Τον Μάιο υπήρξαν αναφορές ότι βρέθηκε νεκρός στο κελί του στις φυλακές Mangaung. Ωστόσο, τοπικά ΜΜΕ άρχισαν να εγείρουν αμφιβολίες για τον θάνατό του και τον Μάρτιο άνοιξε νέα έρευνα αφότου αποδείχθηκε ότι η σορός που είχε βρεθεί στο κελί του δεν ανήκε σε εκείνον και έφερε τραύμα από αμβλύ όργανο στο κεφάλι.

BREAKING NEWS: Facebook rapist, Thabo Bester, was reportedly arrested in Tanzania early hours of the monning. #ThaboBester #DrNandipha pic.twitter.com/WzrRQoDmrR

— Mzilikazi wa Afrika (@IamMzilikazi) April 8, 2023