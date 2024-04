Παράτησε τη σύζυγό του μαζί με τα δυο τους παιδιά και εξαφανίστηκε - Τον αναζητά για να υπογράψει το διαζύγιο

Ο Charles Withers, σεφ στο επάγγελμα κατάφερε να… μαγειρέψει ένα πραγματικό χάος για την οικογένειά του.

Αφού παράτησε σύζυγο και παιδιά, όπως όλα δείχνουν μετακόμισε στο Τέξας από τη Μασαχουσέτη και τον τελευταίο ένα χρόνο ζει ξανά την εργένικη ζωή του. Η γυναίκα του, η Ashley McGuire σήμερα τον αναζητά προκειμένου να υπογράψει το διαζύγιο και κατάφερε να τον εντοπίσει χάρη στη «δύναμη του Facebook».

«Αυτός είναι ο σύζυγός μου, ο Charles Withers. Του αρέσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, αλλά δεν είμαι σίγουρη πόσο θα του αρέσει αυτό», έγραψε η μητέρα δύο παιδιών στην ανάρτηση, την οποία ανέβασε στη δημοφιλή ομάδα του Facebook «Are We Dating the Same Guy» το Σάββατο.

«Πέρυσι, όταν ήμουν έγκυος στο δεύτερο παιδί μας, αποφάσισε ότι το να είσαι σύζυγος και μπαμπάς δεν ήταν ο τρόπος ζωής που ήθελε πια και έφυγε σαν φάντασμα, εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος» συνεχίζει στην ανάρτηση.

«Έχει ένα μωρό που έχει να δει πάνω από ένα χρόνο και ένα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Έχει μετακομίσει κάπου εκτός πολιτείας και έχει αλλάξει τον αριθμό του τηλεφώνου του» συμπληρώνει.

Πιθανότατα χρησιμοποιεί το όνομα «Charlie» τώρα, σύμφωνα με την ανάρτηση.

