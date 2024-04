Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν κατά του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, απαιτώντας την παραίτησή του και μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Η τεράστια κινητοποίηση στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις πραγματοποιήθηκαν μετά την ανάσυρση της σορού του ομήρου Elad Katzir από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Οι διαδηλωτές φώναζαν «εκλογές τώρα» και «Elad, λυπούμαστε», όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η διαδήλωση εξελίχθηκε σε σύγκρουση μεταξύ των πολιτών και της Αστυνομίας, η οποία εν τέλει κατάφερε να τη διαλύσει. Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονταν οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την ανικανότητα της κυβέρνησης να απελευθερώσει τους περίπου 130 αιχμαλώτους, οι οποίοι κρατούνται από τη Χαμάς και τους συμμάχους της.

Νωρίτερα το Σάββατο οι IDF ανέσυραν τη σορό του Elad Katzir, ο οποίος είχε συλληφθεί και μεταφερθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Tel Aviv, Kaplan Bd – The weekly demo for early elections and for the liberation of the Israeli hostages has just started. pic.twitter.com/WfTBloV0y2

«Ο Elad Katzir κατάφερε να επιβιώσει τρεις μήνες στην αιχμαλωσία. Θα έπρεπε να είναι μαζί μας σήμερα. Θα μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα», δήλωσε ο διαδηλωτής Noam Peri σε δημοσιογράφο του BBC.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η διαμαρτυρία στο Τελ Αβίβ συγκέντρωσε 100.000 άτομα, ενώ άλλες μετρήσεις έκαναν λόγο για περίπου 45.000 άτομα. Η συγκεκριμένη ήταν η τελευταία από μια σειρά τεράστιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που απαιτούν από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να παραιτηθεί.

Η αδελφή του Elad Katzir, Carmit Palty Katzir, κατηγόρησε τις ισραηλινές αρχές για το θάνατο του αδελφού της σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι θα είχε επιστρέψει ζωντανός αν είχαν συμφωνήσει σε μια νέα συμφωνία εκεχειρίας.

🚨🇮🇱 Hundreds of thousands of Israelis take to the streets in Tel Aviv, Israel to protest Benjamin Netanyahu’s Evil Genocidal Israeli Regime.

Is it Anti-Semitic when thousands upon thousands of Jews protest the actions of other Jews?

Think about it. pic.twitter.com/DUd44sLmMN

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) April 6, 2024