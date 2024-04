Πολύνεκρες ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο

Ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα μιας κατεύθυνσης έπληξαν κατοικίες τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, όπου τρεις εργαζόμενοι στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και ένας άμαχος σκοτώθηκαν όταν εξαπολύθηκε επαναληπτικό πλήγμα στην τοποθεσία αμέσως μόλις έφθασαν, γνωστοποίησαν αξιωματούχοι (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το X).

Ο περιφερειάρχης Χαρκόβου Oλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε πως οι εργαζόμενοι σκοτώθηκαν λίγη ώρα αφού έφθασαν στον τόπο της επίθεσης, όταν έγινε το νέο πλήγμα.

Πρόσθεσε πως συνολικά έγιναν τέσσερα πλήγματα στην πόλη και οι ψηλότεροι όροφοι πολυκατοικίας υπέστησαν ζημιά.

Αλλοι πέντε πολίτες και ένας εργαζόμενος στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται και ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νωρίτερα το βράδυ, πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη εν μέσω μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones σε διάφορες περιοχές, όπως μεταδίδουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στις περιφέρειες Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόβσκ την ώρα των επιθέσεων.

I ❤️ Kharkiv

In the heart of Kharkiv, the sound of distant explosions echoes through the air before the city’s air-raid sirens wail, a chilling reminder of its proximity to the Russian border. This bustling metropolis, once a beacon of tolerance and diversity, now stands at a… pic.twitter.com/mllA8L4pTC

— Slavie 🇺🇦🇨🇦🇺🇸 (@Yarochenko) April 4, 2024