Τραγική κατάληξη είχαν οι πανηγυρισμοί για την νίκη υποψηφίου στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο υποψήφιος δήμαρχος του CHP Kadir Tatık κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο του στην περιοχή Tavas του Denizli.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Cumhuriyet, αφού άρχισαν να ξεκαθαρίζουν τα αποτελέσματα, μέλη του κόμματος συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτίριο του στην οδό Karağolanoğlu στην Yeni Mahalle για να γιορτάσουν την εκλογική νίκη.

Εκτός από τους πανηγυρισμούς στο δρόμο, μια πολυπληθής ομάδα ανέβηκε στο κτίριο του κόμματος στο δεύτερο όροφο και γέμισε τα δύο μπαλκόνια του κτιρίου της περιοχής. Ενώ οι πανηγυρισμοί συνεχίζονταν με ενθουσιασμό, το ένα από τα μπαλκόνια, το οποίο δεν άντεχε πλέον το βάρος, κατέρρευσε με τους ανθρώπους που βρίσκονταν πάνω του.

Ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης του μπαλκονιού, 8 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα 3 σοβαρά. Οι τραυματίες που παρενέβησαν πρώτοι μεταφέρθηκαν από τις υγειονομικές ομάδες στα γύρω νοσοκομεία προκειμένου να φροντίσουν τα τραύματα τους.

Deputy head of the Turkish opposition party Mehmet Palaz died as a result of a balcony collapse during celebrations of victory in municipal elections, – IHA

According to the agency, another 8 people were hospitalized. pic.twitter.com/fBqdB4qqtY

— NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2024