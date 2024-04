Να σταματήσουν να παίρνουν αντικείμενα από το Air Force One, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους που συνοδεύουν τον Μπάιντεν σε διεθνείς αποστολές. Όλα άρχισαν όταν κατά την απογραφή που έγινε στο αεροσκάφος τον Φεβρουάριο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν αρκετά αντικείμενα από το τμήμα Τύπου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, φέρεται να εξαφανίστηκαν από το αεροσκάφος, επώνυμες μαξιλαροθήκες, ποτήρια και πιάτα με χρυσό περίγραμμα. Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου προειδοποίησε ότι η λήψη αντικειμένων από το αεροπλάνο απαγορεύεται.

Τον περασμένο μήνα, η Ένωση απέστειλε μέιλ στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, προειδοποιώντας πως τέτοιου είδους συμπεριφορές σπιλώνουν συνολικά την ομάδα ρεπόρτερ που συνοδεύουν τον πρόεδρο στα ταξίδια του και πρέπει να σταματήσει.

Κάποιες φορές, στους δημοσιογράφους σαν αναμνηστικό δίνονται μικρές συσκευασίες M&M που φέρουν το λογότυπο της αμερικανικής προεδρίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, η αφαίρεση αντικειμένων, όπως πετσέτες και μαχαιροπήρουνα, είναι συνηθισμένο φαινόμενο εδώ και χρόνια.

Ακόμη, ο Μίσα Κομαντόφσκι, ανταποκριτής της ιστοσελίδας Voice of America στον Λευκό Οίκο, έχει συγκεντρώσει μια «μικρή» συλλογή αντικειμένων από τα ταξίδια του με το προεδρικό αεροσκάφος.

«Δεν έφερα κανέναν σε δύσκολη θέση ούτε διέπραξα κάποιο αδίκημα για να φτιάξω αυτή τη συλλογή» δήλωσε στο BBC, ενώ κρατούσε ένα χάρτινο ποτήρι με το λογότυπο του Air Force One, το οποίο «απλά ξέχασε να πετάξει».

A pleasant morning chat with Rich Preston on BBC News about reports of widespread theft on Air Force One by journalists accompanying POTUS. I got to show off my subtle collection of items with the presidential seal. Disclaimer: I didn’t commit any wrongdoing to put it together 😂 pic.twitter.com/VXuD5toVgj

— Misha Komadovsky (@komadovsky) March 31, 2024