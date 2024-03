Μέσο ενημέρωσης που λειτουργεί ως «γραφείο τύπου» του ISIS έστειλε απειλητικό μήνυμα για επίθεση στην «Allianz Arena» μετά το φινάλε του αγώνα μεταξύ Μπάγερν και Ντόρτμουντ.

Στο «στόχαστρο» του ISIS φέρεται να βρίσκεται το ντέρμπι της Γερμανίας ανάμεσα σε Μπάγερν Μπονάχου και Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ένα μέσο που πρόσκειται στην τρομοκρατική οργάνωση – «φάντασμα», το «Sarh al-Khilafah», έστειλε απειλητικό μήνυμα με το οποίο στοχοποιούσε το κοινό στην «Allianz Arena», προειδοποιώντας για επίθεση μετά το φινάλε του αγώνα. Ο αγώνας άρχισε κανονικά ενώ την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές βρίσκεται στο δεύτερο ημίχρονο.

🚨 BREAKING : ISIS-affiliated Sarh al-Khilafah media published a new threat image this morning as targeting the people around Allianz Arena in Munich at the end of the football match. pic.twitter.com/a2fFxQ69GL

— Beyond Football (@beyondfootball9) March 30, 2024