Ένοπλοι απήγαγαν τουλάχιστον 280 μαθητές κατά τη διάρκεια επίθεσης σε σχολείο στη βορειοδυτική Νιγηρία, δήλωσαν ένας εκπαιδευτικός και κάτοικοι της περιοχής, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει κάποιον συγκεκριμένο αριθμό.

Οι μαζικές απαγωγές για λύτρα είναι τεράστιο πρόβλημα στη χώρα, από τις πολυπληθέστερες της Αφρικής.

Οι αρχές στην πολιτεία Καντούνα επιβεβαίωσαν την απαγωγή, που διαπράχθηκε σε σχολείο στην Κορίγκα χθες Πέμπτη, χωρίς όμως να διευκρινίσουν τον αριθμό των μαθητών που απήχθησαν.

Σύμφωνα με τον Σάνι Αμπντουλάχι, εκπαιδευτικό στο σχολείο, στην περιφέρεια Τσίκουν, το προσωπικό κατάφερε να ξεφύγει, παίρνοντας μαζί πολλούς μαθητές, καθώς ένοπλοι πυροβολούσαν στον αέρα.

«Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τον πραγματικό αριθμό των παιδιών που απήχθησαν», δήλωσε χθες βράδυ μιλώντας σε τοπικούς αξιωματούχους.

«Στο δευτεροβάθμιο σχολείο στην Κορίγκα, αγνοούνται 187 παιδιά, ενώ στο πρωτοβάθμιο σχολείο, αγνοούνταν 125 παιδιά αλλά 25 επέστρεψαν», εξήγησε.

«Απήχθησαν πάνω από 280 παιδιά. Αρχικά νομίζαμε πως ήταν 200, όμως έπειτα από σχολαστική καταμέτρηση, ανακαλύψαμε ότι οι μαθητές που απήχθησαν είναι λίγα περισσότερα από 280», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμαντ Άνταμ, κάτοικος.

