Πληθαίνουν οι φωνές για επείγοντα μέτρα προστασίας της πρωτεύουσας της Τοσκάνης λόγω του υπερτουρισμού.

Χρυσοχόος στην Φλωρεντία, ο Τομάσο Πεστέλι διώχτηκε από το εργαστήριό του για να αφήσει χώρο για την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου. Είναι το πολλοστό θύμα του μαζικού τουρισμού που επιτίθεται στην πόλη, η οποία κινδυνεύει να χάσει την δική της ψυχή στον βωμό του.

Τον περασμένο μήνα ενισχύθηκαν οι φωνές που ζητούν επείγοντα μέτρα για την προστασία του κέντρου της πόλης, μνημείου της UNESCO, μετά τις δηλώσεις της διευθύντριας της Galleria dell’Accademia, η οποία προκάλεσε σοκ λέγοντας ότι ο μαζικός τουρισμός έχει μετατρέψει σε πόρνη την Φλωρεντία.

Περί το ενάμισι εκατομμύριο τουρίστες επισκέφθηκαν αυτό το κόσμημα της τέχνης και της αρχιτεκτονικής μόνο κατά τους θερινούς μήνες πέρυσι, αύξηση 6,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επίσης όλο και περισσότερα καταστήματα και διαμερίσματα μετατράπηκαν σε fast-food και Airbnb.

