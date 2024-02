Για την άγρια δολοφονία της κοπέλας του καταδικάστηκε ένας 33χρονος.

Ο Leroy Brahm III, 33 ετών, θόλωσε από τη ζήλια, όταν έμαθε πως η 21χρονη φίλη του, Annabel Rose Meenan, είχε συνάψει σχέση με άλλον άνδρα, παρόλο που ο ίδιος ο Brahm την είχε ενθαρρύνει, σύμφωνα με το «Philadelphia Inquirer». «Τελείωσε με την Annabel επειδή επέλεξε κάποιον άλλον αντί για εκείνον», είπε η εισαγγελέας Kate Wright στη δίκη του, όπως μετέδωσε η New York Post.

Ο 33χρονος «χτύπησε άγρια ​​το θύμα, πολλές φορές, κάτι που οδήγησε στη δολοφονία», είπε ο εισαγγελέας της κομητείας Τσέστερ, με «πολλές από τις βίαιες επιθέσεις του» να καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας στο σπίτι τους στο East Vincent Township, όπου ζούσαν μαζί.

