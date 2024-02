Η ανατριχιαστική ιστορία της Playmate Dorothy Stratten – Ο βιασμός, η άγρια δολοφονία και η αυτοκτονία

Μια σειρά που εστιάζει σε αληθινά εγκλήματα αναμένεται να ξετυλίξει την ανατριχιαστική υπόθεση ενός μοντέλου του Playboy που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της.

Η Dorothy Stratten από τον Καναδά εργαζόταν στο Dairy Queen όταν την ανακάλυψε ο Dan Snider. Ο 26χρονος Snider πήγε την ξανθιά καλλονή στο Χόλιγουντ όπου και τελικά παντρεύτηκαν.

Ούρλιαξα. Κουλουριάστηκα στο πάτωμα. Δεν ξεπερνάς κάτι τέτοιο

Το λαμπερό ζευγάρι αποξενώθηκε όταν η 20χρονη Dorothy συνδέθηκε ερωτικά με έναν σκηνοθέτη, με τον Dan Snider να της επιτίθεται και να τη σκοτώνει πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Η σειρά The Playboy Murders αναμένεται να εξερευνήσει την υπόθεση, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες λεπτομέρειες.

Όλα ξεκίνησαν το 1978, όταν η Dorothy Stratten ήταν 18 ετών και εργαζόταν στην εταιρεία Dairy Queen στη γενέτειρά της στο Βανκούβερ για να βοηθήσει τη μητέρα της να τα βγάλει πέρα.

Ο Snider μπήκε στο παγωτατζίδικο μια μέρα και αμέσως είδε τη συνάντησή τους ως μια ευκαιρία να ωθήσει τον εαυτό του στη λάμψη.

«Έκανε μια αρκετά καλή ζωή ως promoter για αυτοκίνητα. Αλλά δεν ήταν αρκετό για να ικανοποιήσει το υπερβολικό του γούστο, οπότε άρχισε να προωθεί γυναίκες στην πορνεία» σημειώνει η συγγραφέας Teresa Carpenter στο ABC 20/20.

Νόμιζε ότι είχε κερδίσει χρυσό μετά τη γνωριμία του με την ξανθιά καλλονή, με την οποία παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 1979.

Έγινε μάνατζέρ της και λέγεται ότι έπεισε την απρόθυμη Dorothy Stratten να ποζάρει για μια σειρά γυμνών φωτογραφιών σε μια προσπάθεια να προωθήσει την καριέρα της.

«Του πήρε λίγο χρόνο να με πείσει να συμφωνήσω να τραβήξω μερικές δοκιμαστικές φωτογραφίες. Δεν είχα βγάλει ποτέ τα ρούχα μου για κάποιον που δεν ήξερα… μου πήρε δύο εβδομάδες να συμφωνήσω» είχε δηλώσει η Dorothy Stratten σε καναδική εκπομπή.

Οι φιλοδοξίες του Snider για τη νέα του σύζυγο απέδωσαν γρήγορα καρπούς, καθώς είδαν και άλλοι σύντομα τις δυνατότητές της.

«Ήταν απίστευτα όμορφη. Υπήρχε κάτι πολύ αλλόκοτο στο να είσαι μαζί της» σημείωσε στο ABC 20/20 η ηθοποιός Colleen Camp που δούλευε μαζί της. «Ο χρόνος θα σταματούσε και απλά ένιωθες σαν να βρίσκεσαι σε μια παγωμένη στιγμή».

Η Dorothy Stratten φωτογραφήθηκε από το Playboy και ονομάστηκε Playmate of the Month τον Αύγουστο του 1979 και Playmate of the Year το 1980, τραβώντας την προσοχή του Hugh Hefner.

Ήταν περίπου εκείνη την εποχή που έκανε και το πέρασμά της σε μια σειρά από project, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών σειρών Fantasy Island και Buck Rogers in the 25th Century.

Καθώς όμως η Dorothy Stratten άρχισε να ανεβαίνει στις τάξεις, ο Snider άρχισε να νιώθει πως έμενε έξω και η σχέση του ζευγαριού γινόταν ολοένα και πιο τεταμένη.

Στο μεταξύ η Dorothy Stratten είχε αρχίσει να γνωρίζει μια σειρά από διασημότητες μέσω του Playboy, συμπεριλαμβανομένου του σκηνοθέτη Peter Bogdanovich, ο οποίος την πέρασε από καστ για την ταινία του They All Laughed με την Audrey Hepburn.

Δεν άργησαν να συνδεθούν ερωτικά, με τον σκηνοθέτη να δηλώνει πως την αγαπούσε πολύ και βαθιά.

Ο Snider, που προσέλαβε ιδιωτικό ερευνητή για να την παρακολουθήσει, συνέχισε τις προσπάθειές του να την ξανακερδίσει.

Η Dorothy Stratten ωστόσο ήταν ανένδοτη στο να πάρει διαζύγιο και να γίνει οριστικός ο χωρισμός τους.

Η επιμονή της εξόργισε τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος αγόρασε ένα κυνηγετικό όπλο καθώς ένιωθε να φεύγει από κοντά του.

Το τραγικό τέλος της Dorothy Stratten

Και τα πράγματα πήραν μια θανατηφόρα τροπή προς το χειρότερο τον Αύγουστο του 1980.

Οι κοντινοί της άνθρωποι λέγεται ότι εξέφρασαν την ανησυχία τους που πήγαινε μόνη της να δει τον Snider.

H Dorothy Stratten, ωστόσο, πήγε με το αυτοκίνητό της στο σπίτι που μοιράζονταν μέχρι πρότινος στο Λος Άντζελες για να διαπραγματευτεί τους όρους του διαζυγίου τους.

Εκεί ο Snider τη βίασε και την πυροβόλησε στο πρόσωπο πριν βάλει τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο.

Τα γυμνά σώματά τους βρέθηκαν αργότερα στην κρεβατοκάμαρα του Snider από τους συγκατοίκους του .

Ο Bogdanovich μίλησε αργότερα ανοιχτά για τη στιγμή που του ανακοίνωσαν τον θάνατο της Dorothy.

«Ούρλιαξα. Κουλουριάστηκα στο πάτωμα» έγραψε χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του The Killing Of The Unicorn.

«Δεν ξεπερνάς κάτι τέτοιο» θα δήλωνε στο περιοδικό New York το 2019.

Ο Bogdanovich παρέμεινε κοντά στην οικογένεια της Dorothy και αργότερα παντρεύτηκε τη μικρότερη αδερφή της Louise, τον Δεκέμβριο του 1988, όταν ήταν 20 ετών. Ήταν μόλις 12 ετών όταν δολοφονήθηκε η αδερφή της.

Ο σκηνοθέτης πέθανε από φυσικά αίτια στα 82 του χρόνια το 2022.