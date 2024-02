Η πρώτη πριγκίπισσα που φωτογραφίζεται γυμνή στο Playboy

Η εντυπωσιακή Γερμανίδα Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, πριγκίπισσα της Σαξονίας, θα εμφανιστεί γυμνή στην αυριανή τοπική έκδοση του Playboy, σε μια κίνηση που ελπίζει ότι θα δείξει πως κάθε γυναίκα είναι όμορφη όπως είναι.

Η 37χρονη Xenia, που ισχυρίζεται πως συνδέεται με τον 1.000 ετών οίκο των Wettin, δήλωσε ότι θα ήταν έκπληκτη να αγόραζε η οικογένειά της το περιοδικό, αλλά ελπίζει ότι τουλάχιστον θα το ανεχτούν.

Η Xenia είναι σίγουρη ότι τουλάχιστον ο προ-προ-προπάππους της, ο τελευταίος βασιλιάς της Σαξονίας Friedrich August III, σίγουρα θα ενέκρινε την τελευταία της φωτογράφιση.

«Μου τον περιέγραψαν ως έναν άνθρωπο με πολύ χιούμορ και αγαπητό» εξήγησε στη συνέντευξή της στο περιοδικό.

Η προκλητική φωτογράφιση είναι η τελευταία ενέργεια μετά από μια σειρά ανορθόδοξων εμφανίσεων στα μέσα ενημέρωσης. Στο παρελθόν έχει προκαλέσει τους βασιλικούς αντιπάλους της με τη διεκδίκηση της φήμης της.

Η Xenia, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι μάχεται όλη μέρα με τις προκαταλήψεις λόγω του τίτλου της, αλλά τελικά το βλέπει ως ευλογία που πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο.

Η διαμάχη για τον τίτλο ευγενείας

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Xenia προκαλεί αντιδράσεις για τα κατορθώματά της. Το 2011, ο οίκος των Wettin απέρριψε τη διεκδίκηση του τίτλου της μετά την ανακοίνωση της βιογραφίας της «Xenia: The Life of a Princess in the 21st Century».

«Είναι ένα τίποτα. Δεν μπορεί να έχει βιογραφία» δήλωσε η επικεφαλής της εκλιπούσας δυναστείας, Maria Emanuel, προσθέτοντας πως «αυτό το πράγμα είναι ένα φοβερό σφάλμα, μια ατυχία για τον οίκο των Wettin των 1.000 ετών».

Η Xenia όμως φέρεται να είναι αποδεδειγμένα δισέγγονη του τελευταίου βασιλιά της Σαξονίας Friedrich August III και παρέμεινε στα πρωτοσέλιδα για τους βασιλικούς δεσμούς της.

Η μητέρα της Iris της Σαξονίας είναι κόρη του πρίγκιπα Tίμο του Οίκου. Ο πατέρας του Timo, προπάππους της Xenia, ήταν ο πρίγκιπας Ernst Heinrich, σύζυγος της αρχιδούκισσας Luise της Αυστρίας και γιος του Frederick August III, του τελευταίου βασιλιά της Σαξονίας.