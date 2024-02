Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ έπληξαν μη επανδρωμένα σκάφη των Χούθι στην Υεμένη

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως χθες Δευτέρα στις 15:30 (ώρα Σανάα· 14:30 ώρα Ελλάδας) έπληξε, «σε νόμιμη άμυνα», δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs) των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, εκτόξευση πυραύλου από αμερικανικό σκάφος).

CENTCOM Self-Defense Strikes

On Feb. 5, at approximately 3:30 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted a strike in self-defense against two Houthi explosive uncrewed surface vehicles (USV).

U.S. forces identified the explosive USVs in Houthi-controlled areas of… pic.twitter.com/WMntzJOnw6

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 6, 2024