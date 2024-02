Ισραήλ – Χαμάς: Υπό διαρκή απειλή οι εκτοπισμένοι στη Ράφα, με τις IDF να κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις τους

Για 119 ημέρες συνεχίζεται το δράμα των κατοίκων στη Γάζα, με το Ισραήλ να προαναγγέλλει χερσαία επίθεση και στη Ράφα στον νότο.

Ξεπέρασαν τις 27 χιλιάδες οι νεκροί στην πολιορκημένη Λωρίδα, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από οριακή.

Την ίδια στιγμή, το Κατάρ υποστηρίζει ότι η Χαμάς είναι εκ πρώτης όψεως θετική στη νέα πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά για να επιτευχθεί αυτή θα πάρει «εβδομάδες».

«Οι ΗΠΑ ενέκριναν πλήγματα κατά ιρανικών στόχων», ενώ το αμερικάνικο υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε τέσσερις Ισραηλινούς εποίκους.

Συνεχίζουν τις επιθέσεις τους οι Χούθι παρά τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα εναντίον τους.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό χαρακτήρισε την επίθεση σε τζαμί στην καναδική πόλη Μισισάουγκα «δειλή, ανησυχητική και απαράδεκτη».

«Η ισλαμοφοβία δεν έχει θέση σε καμία από τις κοινότητές μας», έγραψε στο Χ.

Places of worship should be safe spaces for community members to gather. The attack against a Mississauga mosque earlier this week – on the National Day of Remembrance of the Quebec City Mosque Attack and Action Against Islamophobia – is cowardly, disturbing, and unacceptable. I…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 1, 2024