Γάζα: Νοσηλευτής καταρρέει όταν μαθαίνει ότι σκοτώθηκε το παιδί του σε ισραηλινή επιδρομή [Βίντεο]

Μαίνονται οι μάχες στη Γάζα και εντείνονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ, με φόντο την ολοένα πιο δραματική ανθρωπιστική κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για βομβαρδισμούς τη νύχτα, κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιουνίς, της μεγαλύτερης πόλης στη νότια Λωρίδα της Γάζας, που έχει μετατραπεί τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο του πολέμου, με τον ισραηλινό στρατό να διαβεβαιώνει πως θα εξαλείψει τους μαχητές της Χαμάς και τους ηγέτες του που κατ’ αυτόν κρύβονται εκεί.

Βομβαρδισμοί σημειώνονται σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ αυτών και στην πόλη Ντέιρ αλ Μπαλάχ, με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, να δίνει στη δημοσιότητα ένα βίντεο που συγκλονίζει:

Ένας νοσηλευτής της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου καταρρέει, όταν την ώρα που δούλευε, έμαθε ότι το παιδί του σκοτώθηκε από τα ισραηλινά πλήγματα στο Deir Al Balah στην κεντρική Γάζα και ότι άλλα μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν

While he was working, a paramedic in the Red Crescent broke down when he knew that his child was killed in Israel’s strikes on Deir Al Balah in central Gaza and other members of his family were wounded. pic.twitter.com/q5tTwRagvP

— Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) February 1, 2024