Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Τουλάχιστον 127 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον 234 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μεταξύ 2 και 4 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με τα χτυπήματα του Ισραήλ να είναι αδιάκοπα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Η τελική απάντηση από τις παλαιστινιακές οργανώσεις για το προτεινόμενο σχέδιο συμφωνίας θα δοθεί στο Κάιρο, δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς, με τις πρώτες πληροφορίες ωστόσο να αναφέρουν ότι ζητούν εγγυήσεις για την απόσυρση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Ο Μπλίνκεν πραγματοποιεί νέα περιοδεία στη Μέση Ανατολή την ώρα που νέοι αμερικανοβρετανικοί βομβαρδισμοί πλήττουν περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι στην Υεμένη.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν εκτοξεύσεις πυραύλων από τα αντιτορπιλικά USS Gravely και USS Carney προς στόχους των Χούθι στην Υεμένη.

Το βίντεο δείχνει επίσης αεροσκάφη να απογειώνονται από το αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower.

Τα πλάνα τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια επιδρομών το βράδυ του Σαββάτου.

Video of launches from USS GRAVELY, USS CARNEY, and USS DWIGHT D. EISENHOWER supporting strikes on Iranian-backed Houthi targets pic.twitter.com/EMSkDANoeF

Ξεχωριστά, το βράδυ της Κυριακής, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι πραγματοποίησε πρόσθετα «πλήγματα αυτοάμυνας» στην Υεμένη το πρωί της Κυριακής.

Είπαν ότι τα πλήγματα αφορούσαν έναν πύραυλο κρουζ χερσαίας επίθεσης, καθώς και τέσσερις πυραύλους κρουζ κατά πλοίων που ήταν «έτοιμοι να εκτοξευτούν» κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται στη Σαουδική Αραβία, καθώς ξεκινά την πέμπτη επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο.

Ο Μπλίνκεν θα επικεντρωθεί στις «διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και θα περιλαμβάνει μια ανθρωπιστική παύση» στη Γάζα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ σε δήλωσή του ενόψει της επίσκεψης.

Η ανθρωπιστική παύση θα «επιτρέψει τη συνεχή, αυξημένη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Μπλίνκεν θα ταξιδέψει επίσης στην Αίγυπτο, το Κατάρ, το Ισραήλ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το Ισραήλ απελευθέρωσε περίπου 88 κρατούμενους Παλαιστίνιους τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένου ενός «ασυνόδευτου» παιδιού, ανέφερε η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ, OCHA, στην τελευταία ημερήσια ενημέρωσή της.

Οι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν «χρειάζονται επειγόντως χειμωνιάτικα ρούχα και παπούτσια και σκηνές, εκτός από χρηματική βοήθεια» και ζήτησαν βοήθεια «για την ανάκτηση των προσωπικών τους αντικειμένων, τα οποία κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους από τον ισραηλινό στρατό», ανέφερε το OCHA.

Τα άτομα αυτά περιλαμβάνουν 60 άνδρες από τη Γάζα που απελευθερώθηκαν στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ και 28 άτομα που απελευθερώθηκαν σε δύο σχολεία της UNRWA στη Ράφα, εκ των οποίων οι έξι μεταφέρθηκαν σε υγειονομικές εγκαταστάσεις μετά από αρχική ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική πρώτη βοήθεια, ανέφερε το OCHA.

Τα ποσοστά αποδοχής του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνεχίζουν να πέφτουν ενόψει των προεδρικών εκλογών στη χώρα τον Νοέμβριο, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο ρεκόρ του 37%, σύμφωνα με νέα στοιχεία δημοσκόπησης που δημοσίευσε το NBC την Κυριακή.

Ένα σημαντικό ζήτημα μεταξύ των Αμερικανών ψηφοφόρων είναι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Γάζας, με λιγότερους από τρεις στους δέκα να εγκρίνουν τους χειρισμούς του Μπάιντεν στη σύγκρουση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Ακόμη περισσότερο, μόνο το 15% των ψηφοφόρων κάτω των 35 ετών ενέκρινε την προσέγγισή του, ενώ το 70% την αποδοκίμασε.

Σε μια υποθετική εκλογική αναμέτρηση, τα στοιχεία του NBC έδειξαν ότι ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα λάμβανε το 47% των ψήφων, ενώ ο Μπάιντεν το 42%.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν πέντε άνδρες στην πόλη Τουλκαρέμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Wafa. Πυροβολισμοί έπεσαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στην πόλη μεταξύ παλαιστίνιων μαχητών της αντίστασης και των ισραηλινών δυνάμεων, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το Wafa αναφέρει επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τρία άτομα στη Ραμάλα και τρία άτομα από την πόλη Χαλχούλ, βόρεια της Χεβρώνας.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι σημειώθηκαν μάχες στον καταυλισμό Al-Ain στη Ναμπλούς.

Οι ισραηλινές δυνάμεις προβαίνουν σε «σημαντικές καταστροφές» οικιστικών συγκροτημάτων σε ολόκληρη τη Γάζα, ιδίως στην πόλη Χαν Γιουνίς, αναφέρει η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ OCHA στην τελευταία ενημέρωση για την κατάσταση.

Το OCHA ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν αρκετά συγκροτήματα κατοικιών στην πόλη της Γάζας και στο Χαν Γιουνίς την Παρασκευή και το Σάββατο.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί ελεγχόμενες κατεδαφίσεις σε όλη τη Γάζα τους τελευταίους μήνες, ισοπεδώνοντας ολόκληρα τμήματα κατοικημένων γειτονιών.

Τουλάχιστον 33 ελεγχόμενες κατεδαφίσεις έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κτίρια -μεταξύ των οποίων τζαμιά και σχολεία- από τον Νοέμβριο, ανέφεραν οι New York Times την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενοι ανάλυση βίντεο του ισραηλινού στρατού, υλικό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δορυφορικές εικόνες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις κατεδαφίσεις, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στους NYT ότι «εντοπίζει και καταστρέφει τρομοκρατικές υποδομές ενσωματωμένες, μεταξύ άλλων, μέσα σε κτίρια».

Το νομοσχέδιο έκτακτης χρηματοδότησης που δημοσιοποίησαν οι γερουσιαστές των ΗΠΑ την Κυριακή περιλαμβάνει 14,1 δισ. δολάρια στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ από τα συνολικά 118,3 δισ. δολάρια χρηματοδότησης για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική βοήθεια.

Το νομοσχέδιο, το οποίο πρέπει ακόμη να περάσει από την ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Γερουσία, περιλαμβάνει:

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού αναφέρει ότι πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον πέντε πυραύλων των Χούθι στην Υεμένη.

Οι πύραυλοι περιλάμβαναν έναν πύραυλο κρουζ επίθεσης ξηράς και τέσσερις πυραύλους κρουζ κατά πλοίων, «οι οποίοι ήταν προετοιμασμένοι να εκτοξευθούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτές οι ενέργειες θα προστατεύσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και θα καταστήσουν τα διεθνή ύδατα ασφαλέστερα και πιο ασφαλή για τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και τα εμπορικά πλοία», πρόσθεσε η CENTCOM.

Feb. 4 Summary of Additional USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen

On Feb. 4, at approximately 5:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted a strike in self-defense against a Houthi a land attack cruise missile.

Beginning at 10:30 a.m. U.S. forces struck… pic.twitter.com/ScZWEajJe2

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 5, 2024