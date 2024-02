Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: «Ο πόλεμος θα κρατήσει μήνες» λέει ο Νετανιάχου – Τεράστια καταστροφή

«Δεν θα τελειώσουμε τον πόλεμο εάν δεν σκοτώσουμε τους ηγέτες της Χαμάς», δηλώνει ο Νετανιάχου τη στιγμή που η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα δεν έχει προηγούμενο.

Περίπου 8.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν το νοσοκομείο Αλ Αμάλ στη Χαν Γιουνίς μετά από δύο εβδομάδες πολιορκία και κατευθύνθηκαν στη Ράφα.

Ο Μπλίνκεν συνεχίζει την επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή ενώ σχεδόν καθημερινά σημειώνονται επιθέσεις στην Υεμένη.

Ο Τζέικ Μόρλαντ από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) δήλωσε ότι δεν είχε έρθει ποτέ ξανά αντιμέτωπος με «τόσο ακραία δεινά» όπως αυτά που παρατηρούνται στην πόλη της Γάζας.

Σε μια συνέντευξη σε βίντεο, ο Morland αφηγείται μια αποστολή στην πόλη της Γάζας τον Δεκέμβριο για την απομάκρυνση 12 βαριά τραυματισμένων ασθενών από το νοσοκομείο Ahli.

«Καθώς εισήλθαμε στο νοσοκομείο, είδαμε άμαξες που οδηγούνταν από παιδιά πέντε, έξι ετών, κάρα γαϊδουριών, να οδηγούνται στον περίβολο του νοσοκομείου με τους ετοιμοθάνατους γονείς τους στην άμαξα πίσω», αφηγείται ο Μόρλαντ στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ΟΗΕ.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

“I don’t think I’ve ever been anywhere where I’ve seen such extreme suffering.”

In December, humanitarians coordinated a mission to #Gaza City to evacuate critically injured patients.

What they encountered was deeply harrowing.

Jake Morland, from our team, recounts that day. pic.twitter.com/E83oiZTJaM

— UN Humanitarian (@UNOCHA) February 5, 2024