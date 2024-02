Χιλή: Δέκα νεκρούς έχουν αφήσει πίσω τους οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα

Οι αρχές της Χιλής έξέφρασαν χθες, Παρασκευή, φόβους για έναν απολογισμό περίπου δέκα νεκρών μετά τις σφοδρές δασικές πυρκαγιές που οδήγησαν τον πρόεδρο Γκαμπριέλ Μπόριτς να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Έχουμε προκαταρκτικές πληροφορίες που κάνουν λόγο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους, περίπου δέκα», ανακοίνωσε η Σοφία Γκονσάλες Κορτές, η αντιπρόσωπος του κράτους στην περιφέρεια του Βαλπαραΐσο (κεντρική Χιλή).

#BREAKING | Dozens of forest fires leave at least 10 dead in Chile, according to a preliminary report from the government pic.twitter.com/Kk9GRAxcMW

