Κολομβία: Διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών ζήτησαν οι αρχές της χώρας

Η Κολομβία απηύθυνε χθες Πέμπτη διεθνή έκκληση βοήθειας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις περίπου 30 δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε διάφορες επαρχίες της χώρας, αλλά και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, όπου οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένη περιοχή.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε ότι «ενεργοποίησε τα πρωτόκολλα αιτήματος διεθνούς βοήθειας» ώστε η χώρα να καταφέρει να αντιμετωπίσει τις 31 πυρκαγιές οι οποίες μέχρι την Τετάρτη είχαν καταστρέψει περίπου 6.000 στρέμματα δάσους.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο Υδρολογίας, Μετεωρολογίας και Περιβαλλοντικών Μελετών (IDEAM), το 87% της χώρας —η οποία κηρύχθηκε την Τετάρτη σε κατάσταση «φυσικής καταστροφής»— αντιμετωπίζει «ύψιστο κίνδυνο» από τις πυρκαγιές.

Ο Πέτρο επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ, η Χιλή, το Περού και ο Καναδάς έχουν ήδη απαντήσει στο αίτημα της Κολομβίας.

Members of the Colombian Army and volunteers use hoes, rakes and machetes to try and contain wildfires that broke out on a hill next to Colombia’s capital Bogota. The fires have been sparked by high temperatures from the El… pic.twitter.com/3ZNQLtp50Q

