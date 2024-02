Τα τρακτέρ «πολιορκούν» τις Βρυξέλλες – Η Σύνοδος Κορυφής και η πρόταση της Κομισιόν

Στους δρόμους των Βρυξελλών βρίσκονται πλέον τα τρακτέρ από πολλά κράτη μέλη της Ευρώπης, την ώρα που οι ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, οι ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να συμφωνήσουν στην αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027, που συμπεριλαμβάνει τη ζωτικής σημασίας μακροοικονομική οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία, ύψους 50 δισεκ. ευρώ.

Την ώρα που εντείνονται οι κινητοποιήσει των αγροτών σε πολλές χώρες της Ευρώπης, η Κομισιόν πρότεινε μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία, αλλά και να επιτραπεί στους αγρότες να παρεκκλίνουν για έναν χρόνο από κάποιους κοινοτικούς κανόνες.

Ακόμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να παραταθούν κατά ένα χρόνο οι εξαιρέσεις σε δασμούς που αφορούν σε αγροτικά ουκρανικά προϊόντα, όπως φρούτα και λαχανικά, θέτοντας ταυτόχρονα ένα είδους φρένο σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλόγιστη εισαγωγή σε πουλερικά, αυγά και ζάχαρη. Ωστόσο, αυτό ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν χαροποίησε ιδιαίτερα μια μερίδα κρατών μελών – μεταξύ των οποίων και η Γαλλία.

Πάντως, το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων προστέθηκε στις υποθέσεις της ατζέντας της Συνόδου την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ αναμένεται να κατακλύσουν τις Βρυξέλλες και να παραλύσουν την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα την ημέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Brussels tonight, where dozens of tractors – some predict up to 1000 – are rolling into the capital as part of recent European farmer protests pic.twitter.com/kbwlm8UM98

— Sophie Garratt (@SophGarratt) January 31, 2024