Γερμανία: Η κυβέρνηση καλεί σε συνάντηση τους αγρότες – Υπέρ των κινητοποιήσεων 68% των πολιτών

Οι επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πράσινοι, FDP) στη Γερμανία κάλεσαν τους εκπροσώπους των αγροτικών συνδικάτων σε συνάντηση, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες διευθέτησης των αιτημάτων τους.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δέχεται, ωστόσο, έντονη κριτική επειδή απέφυγε να συναντήσει ομάδα αγροτών στο Κότμπους τη στιγμή που, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, το 68% των Γερμανών εκφράζει την συμπαράστασή του για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, παρά τα εκτεταμένα προβλήματα που δημιουργούνται στις μετακινήσεις.

Οι επικεφαλής των τριών κοινοβουλευτικών ομάδων, Ρολφ Μούτσενιχ (SPD), Μπρίτα Χάσελμαν (Πράσινοι) και Κρίστιαν Ντουρ (FDP) κάλεσαν με κοινή επιστολή τους σε συνάντηση τους εκπροσώπους των αγροτών. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, ημέρα της κορύφωσης των κινητοποιήσεων με τη διοργάνωση μεγάλου συλλαλητηρίου στο Βερολίνο.

«Είναι σημαντικό να παραμείνουμε σε άμεσο διάλογο με τους εκπροσώπους της γεωργίας», αναφέρουν οι τρεις πολιτικοί στην επιστολή τους, σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τους παραγωγούς, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την κατάργηση της επιδότησης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Η πρώτη παραχώρηση της κυβέρνησης, η κατάργηση να γίνει σταδιακά και όχι δια μιας, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, δεν θεωρήθηκε επαρκές μέτρο από την πλευρά των αγροτών.

Προβλήματα στις μετακινήσεις

Η κυβέρνηση πάντως επέκρινε έντονα τον αποκλεισμό οδικών κόμβων από αγροτικά οχήματα. «Όποιος εμποδίζει άλλους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να φθάσουν στη δουλειά, στο σχολείο ή στον γιατρό τους, προκαλεί κατά κύριο λόγο θυμό και ασυνεννοησία», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών, Νάνσι Φέζερ, στην «Rheinische Post» και κάλεσε τους διαδηλωτές να λάβουν σαφείς αποστάσεις από ακροδεξιά στοιχεία τα οποία, όπως είπε, επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ο υπουργός Οικονομικών, Κρίστιαν Λίντνερ (FDP), έκανε λόγο για «δυσανάλογες» αντιδράσεις. «Έχετε χάσει τον δρόμο σας, παρακαλώ γυρίστε πίσω», είπε χαρακτηριστικά.

