Στα βράχια η οικονομία της Γερμανίας – Μπορεί να αλλάξει την πορεία της ο Όλαφ Σολτς;

Τώρα αρχίζουν τα ακόμα πιο δύσκολα για τη Γερμανία. Το προσωπικό των σιδηροδρόμων, οι οδηγοί φορτηγών και οι αγρότες είναι μεταξύ των επαγγελματιών που απειλούν να κατέβουν σε απεργία από τη Δευτέρα σε όλη τη χώρα διαμαρτυρόμενοι για μια σειρά από θέματα από τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας έως τις περικοπές στις γεωργικές επιδοτήσεις και τα υψηλότερα διόδια στους δρόμους.

Η Γερμανία, επί μακρόν η ατμομηχανή της Ευρώπης, παλεύει σήμερα με ένα ισχυρό μείγμα βραχυπρόθεσμων και βαθύτερων διαρθρωτικών προβλημάτων που -μαζί με μια διχασμένη και φαινομενικά αναποτελεσματική κυβέρνηση- έχουν ωθήσει τους οικονομολόγους εντός και εκτός των συνόρων της να κάνουν λόγο για τον νέο «ασθενή της Ευρώπης».

Οι σαρωτικές εργασιακές μεταρρυθμίσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ακολουθούμενες από την αυξανόμενη ζήτηση στην Κίνα και τις αναπτυσσόμενες αγορές, συνέβαλαν στη δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Σήμερα, ωστόσο, το περίφημο οικονομικό μοντέλο της χώρας φαίνεται να παραπαίει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει ότι η Γερμανία θα είναι η μόνη οικονομία της ομάδας των G7 που συρρικνώθηκε το 2023.

Επειδή πολλά από τα προβλήματα είναι συγκυριακά, ελπίζεται ότι θα είναι και προσωρινά, για παράδειγμα μια ασθενέστερη κινεζική οικονομία και ο αντίκτυπος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η ζήτηση για τα αγαθά που παράγει κυρίως ο εξαγωγικός τομέας της Γερμανίας – μηχανήματα, αυτοκίνητα, εργαλεία, χημικά – αυξομειώνεται ανάλογα με την κατάσταση της ευρύτερης οικονομίας, γράφει ο Guardian.

