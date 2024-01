Γερμανία: Μαζική διαμαρτυρία των αγροτών για τα σχέδια περικοπής επιδοτήσεων

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στη Γερμανία, καθώς εκατοντάδες αγρότες έχουν μπλοκάρει με τα τρακτέρ τους την κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους αλλά και σε μικρότερους δρόμους του Βερολίνου, με σκοπό τη διαμαρτυρία τους για τα σχέδια της κυβέρνησης να καταργήσει ορισμένες φοροελαφρύνσεις που αφορούν τον τομέα τους.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου έχοντας προσαρτήσει στα τρακτέρ τους πινακίδες με επιγραφές όπως «Χωρίς αγρότες, δεν υπάρχει μέλλον».

#WATCH 🔴 Mass protests by farmers in #Germany: the center of #Munich is blocked by tractors and other agricultural machinery. A rally is starting, with up to 7000 participants, according to eyewitnesses. pic.twitter.com/PObQ8Wk55R

