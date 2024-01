Χούθι: Υπόσχονται ασφαλή διέλευση για τα πλοία της Ρωσίας και της Κίνας – Στόχος όσα συνδέονται με το Ισραήλ

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε από τη ρωσική εφημερίδα Izvestia την Παρασκευή το κορυφαίο στέλεχος του κινήματος Χούθι, Mohammed al-Bukhaiti, επέμεινε ότι τα ύδατα γύρω από την Υεμένη -τα οποία ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης– είναι ασφαλή εφόσον τα πλοία δεν συνδέονται με ορισμένες χώρες, ιδίως το Ισραήλ.

Ο αξιωματούχος των Χούθι ειδικότερα δήλωσε ότι «όσον αφορά όλες τις άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας, η ναυσιπλοΐα τους στην περιοχή δεν απειλείται.

Επιπλέον, είμαστε έτοιμοι να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους στην Ερυθρά Θάλασσα, επειδή η ελεύθερη ναυσιπλοΐα παίζει σημαντικό ρόλο για τη χώρα μας».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις σε πλοία «που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το Ισραήλ» θα συνεχιστούν.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει δεκάδες —περίπου τριάντα— επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Βάζουν στο στόχαστρο πλοία που κατευθύνονται στο Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» – όπως λένε – προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, με «σκοπό την οικονομική αιμορραγία του εβραϊκού κράτους».

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ σχημάτισαν πολυεθνικό ναυτικό συνασπισμό για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θαλάσσια, κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό, από όπου διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο αμερικανικός στρατός, σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με τον βρετανικό, εξαπέλυσε πέντε φορές την τελευταία εβδομάδα βομβαρδισμούς εναντίον της Υεμένης.

Τα χτυπήματα των Χούθι ωστόσο συνεχίζονται με τον Τζο Μπάιντεν να παραδέχεται ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ δεν θα σταματήσουν το κίνημα, αλλά παρόλα αυτά θα συνεχιστούν.

This is peak American foreign policy… When asked if the strikes on Yemen are working Biden replies: “When you say working, are they stopping the Houthis? No. Are they going to continue? Yes.”

Literally saying «bombing these folks is useless, but we’ll keep doing it». pic.twitter.com/otzJC6hzpS

— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) January 19, 2024