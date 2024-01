Μπαχάμες: Στο νοσοκομείο 10χρονος μετά από επίθεση καρχαρία σε εξωτικό θέρετρο

Ένα 10χρονο αγόρι από τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να δέχθηκε επίθεση από καρχαρία σε θέρετρο στις Μπαχάμες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 4 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα στο Paradise Island, ανέφερε η Βασιλική Αστυνομική Δύναμη σε δελτίο τύπου.

«Οι προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι το αγόρι δαγκώθηκε στο δεξί πόδι από έναν καρχαρία ενώ συμμετείχε σε μια αποστολή σε μια δεξαμενή καρχαριών σε τοπικό θέρετρο στο Paradise Island», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το δεκάχρονο παιδί από το Μέριλαντ των ΗΠΑ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του είναι σταθερή.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται.

Οι Αρχές δεν ανακοίνωσαν το όνομα του θέρετρου, ούτε το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στο παιδί.

