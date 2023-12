Μπαχάμες: Αμερικανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της από επίθεση καρχαρία ενώ έκανε κωπηλασία

Μια 44χρονη Αμερικανίδα έχασε χθες Δευτέρα τη ζωή της όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία στις Μπαχάμες, ανακοίνωσε η αστυνομία της νησιωτικής χώρας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Unsplash).

Η τουρίστρια από τη Βοστώνη έκανε κωπηλασία μαζί με συγγενικό της πρόσωπο σε απόσταση ενός μιλίου από την ακτή όταν της επιτέθηκε καρχαρίας στ’ ανοικτά της νήσου Νιου Πρόβιντενς.

An American woman died after she was attacked by a shark while paddle boarding with a family member in the Bahamas on Monday, police said at a news conference broadcast by ZNS Bahamas. https://t.co/AxocGa5Kwr

Ενας ναυαγοσώστης που βρισκόταν σε υπηρεσία τη στιγμή της επίθεσης και είδε το περιστατικό προσέγγισε με μια βάρκα το θύμα προκειμένου να του προσφέρει τη βοήθειά του, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Desiree Ferguson.

«Εγινε CPR στο θύμα. Είχε, ωστόσο, υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς στη δεξιά πλευρά του σώματός της, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του δεξιού ισχίου και επίσης του δεξιού άνω άκρου της», είπε η εκπρόσωπος.

Παρότι οι φονικές επιθέσεις καρχαριών είναι σπάνιες στις Μπαχάμες, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν καταγραφεί άλλες δύο.

Στις 21 Νοεμβρίου, 47χρονη Γερμανίδα εξαφανίστηκε στη διάρκεια καταδυτικής εκδρομής ανοικτά του Γουέστ Εντ, αφότου ήρθε αντιμέτωπη με καρχαρία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

JUST IN: An American woman has been killed by a shark while paddleboarding in the Bahamas, authorities say.

The woman was paddleboarding near the back of the Sandals resort, about three-quarters of a mile out to sea, when she was attacked, police say. https://t.co/Qt5toWQKyO pic.twitter.com/oaKYqouTEO

— ABC News (@ABC) December 4, 2023