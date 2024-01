Μάργκοτ Ρόμπι: Σκέφτεται να κάνει «διάλειμμα» από την υποκριτική

Η Μάργκοτ Ρόμπι «έλαμψε» μέσα από τον ρόλο της στην ταινία «Barbie». Ωστόσο πιστεύει ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί να τη βλέπει και ίσως θα ήταν καλύτερα να κάνει ένα «διάλειμμα» από την υποκριτική.

Η Αυστραλιανή ηθοποιός, παραγωγός και μοντέλο προτιμά πλέον μια θέση πίσω από την κάμερα. Η Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία εκτός από πρωταγωνίστρια της «Barbie» υπήρξε και παραγωγός της ταινίας, δήλωσε σε νέα συνέντευξή της στο Deadline ότι μπορεί να «εξαφανιστεί» από τις οθόνες μας για λίγο καιρό επειδή «όλοι μάλλον έχουν βαρεθεί να με βλέπουν» μετά την επιτυχία της ταινίας.

Η ηθοποιός δημιούργησε τη δική της εταιρεία παραγωγής LuckyChap το 2014, η οποία έχει δημιουργήσει τις ταινίες της Emerald Fennell Saltburn και Promising Young Woman, καθώς και το spin-off του Suicide Squad «Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)».

Θα συνεχίσει να εργάζεται πίσω από τις κάμερες.

«Ειλικρινά, αν έκανα άλλη μια ταινία πολύ σύντομα, ο κόσμος θα έλεγε: ‘Πάλι αυτή; Μόλις κάναμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μαζί της. Την ξεπεράσαμε.’ Δεν ξέρω τι θα κάνω στη συνέχεια, αλλά ελπίζω να είναι για λίγο καιρό μακριά από αυτό», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μάργκοτ Ρόμπι.

Ακόμη πρόσθεσε: «Είμαι και παραγωγός και οι παραγωγοί δεν κάνουν διάλειμμα. Αλλά δεν θα επιστρέψω στην υποκριτική πολύ σύντομα». Με λίγα λόγια, θα συνεχίσει να εργάζεται πίσω από τις κάμερες.

Tα βραβεία που απέστασε

Πάντως, η «Barbie», που το καλοκαίρι γέμισε τους κινηματογράφους, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της. Στις Χρυσές Σφαίρες το βράδυ της Κυριακής (7 Ιανουαρίου), η ταινία βραβεύτηκε με το εναρκτήριο βραβείο Cinematic and Box Office Achievement, μια κατηγορία που δημιουργήθηκε για να αναγνωρίζει ταινίες που «συγκέντρωσαν εκτεταμένη υποστήριξη από το παγκόσμιο κοινό και πέτυχαν κινηματογραφική αριστεία».

Αν και πήρε μόνο ένα βραβείο, η «Barbie», η οποία ήταν η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα του 2023, έλαβε εννέα υποψηφιότητες στις Σφαίρες.

