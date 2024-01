Νότια Αφρική: Απήγαγαν και βασάνισαν πιλότο της British Airways ενώ έκανε τα ψώνια του

Ένας πιλότος της British Airways απήχθη και βασανίστηκε καθώς έκανε τα ψώνια του σε ενδιάμεσο σταθμό μεταξύ των πτήσεων.

Σύμφωνα με την Sun, τον πλησίασε μία γυναίκα στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, η οποία του ζήτησε να την βοηθήσει να μεταφέρει τις τσάντες της στο αυτοκίνητό της. Τη στιγμή που έφτασαν στο όχημα, μία ομάδα αντρών τον έσπρωξε εντός του.

Ο άτυχος άντρας οδηγήθηκε σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Γιοχάνεσμπουργκ, όπου τον «κακοποίησαν άσχημα». Επιπλέον του πήραν χιλιάδες λίρες που κουβαλούσε μαζί του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η κατάστασή του ήταν τόσο σοβαρή που δεν ήταν ικανός να πετάξει το αεροπλάνο πίσω στο Λονδίνο, οπότε χρειάστηκε να καλέσουν αντικαταστάτη.

A British Airways pilot was dragged from a supermarket parking lot in Johannesburg and held hostage for hours, tortured until giving in and withdrawing a large sum of money from his accounts. https://t.co/HJNgi2C0nH

Μετά την τρομακτική περιπέτειά του, ο άντρας βρίσκεται εκτός υπηρεσίας.

«Είναι συγκλονιστικό αυτό που του συνέβη. Ήταν σαν να βγήκε από ταινία» δήλωσε χαρακτηριστικά μία πηγή, αναφέροντας πως ο πιλότος είναι ευτυχής που έμεινε ζωντανός.

Σημειώνεται ότι η αεροπορική εταιρεία απαγορεύει στα μέλη του πληρώματος να κινούνται σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο το ξενοδοχείο βρισκόταν στο Melrose Arch— μία από τις ασφαλέστερες περιοχές της χώρας.

The pilot has been off work since the ordeal and has been supported by colleagues. British Airways said in a statement, «We are supporting our colleague and the local authorities with their investigation.»

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 11, 2024