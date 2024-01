Νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Γκαμπριέλ Ατάλ – Πώς αντιδρά η αντιπολίτευση

Μετά την παραίτηση της Ελίζαμπεθ Μπορν, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε την Τρίτη τον 34χρονο υπουργό Παιδείας Γκαμπριέλ Αττάλ ως νέο πρωθυπουργό του, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος προσπαθεί να δώσει νέα πνοή στη δεύτερη θητεία του ενόψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέφεραν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση αυτή δεν θα οδηγήσει απαραίτητα σε κάποια σημαντική πολιτική αλλαγή, αλλά σηματοδοτεί την επιθυμία του Γάλλου προέδρου να προσπαθήσει να ξεπεράσει τις αντιδημοφιλείς μεταρρυθμίσεις του περασμένου έτους για το συνταξιοδοτικό και τη μετανάστευση και να βελτιώσει τις πιθανότητες του κεντρώου κόμματός του στις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Σημειώνεται πως ο Γκαμπριέλ Αττάλ, είναι ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός που αποκτά η Γαλλία επί Πέμπτης Δημοκρατίας. Ο προηγούμενος ήταν ο Λοράν Φαμπιούς, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός επί προεδρίας Μιτεράν σε ηλικία 37 ετών το 1984.

Μετά την ανακοίνωση οι πρώτες αντιδράσεις υπήρξαν θετικές από την κυβερνητική παράταξη και αρνητικές από την αντιπολίτευση. Ο αριστερός πολιτικός Ζαν-Λυκ Μελανσόν δήλωσε ότι ο Ατάλ ξαναβρήκε τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και ότι η θέση του πρωθυπουργού καταργήθηκε, ενώ ο ακροδεξιός πολιτικός Eρίκ Ζεμούρ δήλωσε ότι ένας μακρόνιστής αντικαθιστά μία μακρονίστρια.

«Η Elisabeth Borne, ο Gabriel Attal ή κάποιος άλλος, δεν με νοιάζει, θα εφαρμόζουν απλά τις ίδιες πολιτικές», δήλωσε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας, Olivier Faure, στο ραδιόφωνο France Inter.

Μετά από τον διορισμό του νέου πρωθυπουργού, ο πρόεδρος Μακρόν ανέφερε σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα «Αγαπητέ Γκαμπριέλ, ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ στην ενέργεια και τη δέσμευσή σου για την υλοποίηση του σχεδίου επανεξοπλισμού και αναγέννησης που ανακοίνωσα. Με πίστη στο πνεύμα του 2017: υπέρβαση και τόλμη. Στην υπηρεσία του έθνους και των Γάλλων.»

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2024