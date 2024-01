Ιαπωνία: Τουλάχιστον 30 κτίρια κατέρρευσαν – Αναφορές για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια

Δεκάδες μετασεισμοί καταγράφονται στην Ιαπωνία μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε νωρίτερα σήμερα τη χώρα.

Η έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι που είχε εκδοθεί έχει πλέον υποβαθμιστεί και δεν θεωρείται πιθανόν να πλήξει τις ακτές.

Όπως αναφέρει το Sky News, τουλάχιστον 30 κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τονίζουν πως υπάρχουν τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Οι κάτοικοι της περιοχής που έχει πληγεί έχουν κληθεί να απομακρυνθούν, ενώ χιλιάδες έμειναν χωρίς ρεύμα.

Εκλωβισμένοι στα χαλάσματα

Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε, στη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης, πως οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν λάβει αναφορές για «τουλάχιστον έξι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα γκρεμισμένα κτίρια» σε πόλεις της περιφέρειας Ισικάουα που επηρεάστηκαν από τον σεισμό, όπως η Γουατζίμα.

Ο Γιοσιμάσα δήλωσε επίσης ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι πολλά κτίρια κατέρρευσαν μετά τον σεισμό των 7,6 βαθμών.

Όπως αναφέρει το ιαπωνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΝΗΚ, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιολογεί την πλήρη έκταση των ζημιών από τον σεισμό που έπληξε τη νομαρχία Ισικάουα της κεντρικής Ιαπωνίας, κατά μήκος των ακτών της Ιαπωνικής Θάλασσας.

Ζήτησε από τον κόσμο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες έκτακτης ανάγκης και να απομακρυνθεί προς υψηλότερα σημεία ή σε ασφαλή μέρη.

Ορισμένα τμήματα πέντε αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας έχουν κλείσει, σύμφωνα πάντα με το NHK, ενώ ο Γιοσιμάσα ανέφερε επίσης ότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 33.000 νοικοκυριά και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας έχουν διακοπεί στους νομούς Ισικάουα και Νιιγκάτα.

Ο Χαγιάσι δήλωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε μετασχηματιστή σε πυρηνικό σταθμό της Σίκα, αλλά έχει σβήσει και δεν είχε επιπτώσεις στο εργοστάσιο. Είπε ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανωμαλίες σε καμία πυρηνική εγκατάσταση.

#JAPAN has been hit by a massive 7.6 #EARTHQUAKE!

Orders to evacuate have been issued, along with tsunami warnings.

I hope everybody is safe🙏 pic.twitter.com/hZrLPk5a3Y

— Tansu Yegen (@TansuYegen) January 1, 2024