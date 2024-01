Ιαπωνία: Πανικός σε σιδηροδρομικό σταθμό τη στιγμή του σεισμού των 7,6 Ρίχτερ

Αυτόπτης μάρτυρας του χάους που επικράτησε σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Καναζάουα της Ιαπωνίας τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού των 7,6 βαθμών που έπληξε την κεντρική Ιαπωνία, κατέγραψε βίντεο τη στιγμή της δόνησης.

Eyewitness captures scenes in a Japan train station during the earthquake as people run to safety. Courtesy: Reuters/INSTAGRAM@HSU.TW) pic.twitter.com/yGym2tVlgY

Στο βίντεο ακούγονται φωνές και φαίνονται αντικείμενα να πέφτουν από τα ράφια ενός καταστήματος μέσα στον σταθμό, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να καλυφθούν, ενώ άλλοι τρέχουν να βγουν από το κτίριο.

Σε άλλο βίντεο φαίνονται άνθρωποι να σκύβουν στο έδαφος και να περιμένουν έως ότου η σεισμική δόνηση σταματήσει.

Κάποιοι άλλοι τραβούν βίντεο μέσα από βαγόνι δείχνοντας τον πίνακα ανακοινώσεων που πηγαίνει πέρα δώθε σαν να είναι κουρελόχαρτο.

Watch: Footage shot by an eyewitness captures scenes in a #Japan train station during an #earthquake as people run to safety and water leaks from the ceiling. https://t.co/dXDWIsFDFC pic.twitter.com/BmRbOiB2ar

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 1, 2024