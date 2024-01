Ιαπωνία: Η στιγμή που μίνι τσουνάμι «χτυπά» στις ακτές μετά τα 7,6 Ρίχτερ – Δείτε βίντεο

Μίνι τσουνάμι χτύπησε τις ακτές της Ιαπωνίας μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που χτύπησαν σήμερα.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ιαπωνίας, το τσουνάμι έχει κύματα έως και 5 μέτρων κατά μήκος τμημάτων της Θάλασσας της Ιαπωνίας, ενώ ένα κύμα μεγαλύτερου ύψους να αναμένεται, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, τα κύματα «καταπίνουν» τα πρώτα σπίτια που βρίσκονται κοντά στις ακτές.

2024 didn’t start in the best of ways in Japan.

A preliminary M7.6 earthquake hit central Japan, triggering a tsunami warning and advisories for residents to evacuate

The clip is from about one hour ago.

— Massimo (@Rainmaker1973) January 1, 2024