ΗΠΑ: «Δεν κατέληξα στην απαγόρευση ελαφρά τη καρδία» λέει η υπ. Εσωτερικών του Μέιν

«Δεν κατέληξα στην απαγόρευση ελαφρά τη καρδία», έγραψε η υπουργός Εσωτερικών της αμερικανικής πολιτείας Μέιν, Σένα Μπέλοους, στην 34 σελίδων απόφασή της να μην συμπεριληφθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στα ψηφοδέλτια εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικανών για την ανάδειξη του υποψηφίου για τις προεδρικές του 2024.

«Έχω κατά νου ότι κανένας υπουργός δεν έχει στερήσει ποτέ σε προεδρικό υποψήφιο την πρόσβαση στο ψηφοδέλτιο με βάση το άρθρο 3 της 14ης τροπολογίας. Έχω επίσης υπόψη μου, ωστόσο, ότι κανένας προεδρικός υποψήφιος δεν έχει ποτέ στο παρελθόν εμπλακεί σε εξέγερση», πρόσθεσε.

Στην απόφασή της, πάντως, που ακολούθησε την αντίστοιχη του Κολοράντο, η Μπέλοους αναγνώρισε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ θα έχει πιθανότατα τον τελευταίο λόγο, αλλά δήλωσε ότι ήταν σημαντικό να κάνει το καθήκον της.

Secretary of State Shenna Bellows issued this decision regarding three challenges brought by Maine voters to the nomination petitions of Donald J. Trump for the Republican primary for the President of the United States. Read the decision here: https://t.co/dCwJsC6HN9

