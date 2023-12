Κουβαρντάς Ντόντσιτς: Το δώρο που έκανε σε όλη την ομάδα (vid)

Ο Λουκα Ντόντσιτς είναι ο ηγέτης των Ντάλας Μάβερικς τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Αυτό θέλησε να το αποδείξει και αυτές τις άγιες ημέρες των εορτών, κάνοντας δώρο σε όλη την ομάδα του από ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, πρέπει να ξόδεψε κοντά στα 70 χιλιάδες δολάρια για όλα τα ποδήλατα!

Ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας του Ντάλας στο twitter δημοσίευσε τις αντιδράσεις των συμπαικτών του Σλοβένου σούπερ σταρ με το βιντεάκι να είναι κάτι παραπάνω από απολαυστικό.

Luka Claus strikes again 🚲 @luka7doncic gifted the team and staff their own e-bikes for Christmas 🎁🎄 #MFFL pic.twitter.com/7XoSDb0c7B

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 24, 2023