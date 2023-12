Αργεντινή: Καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους άφησε πίσω της δεκατρείς νεκρούς

Ισχυρή καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι πνέουν με ταχύτητα άνω των 150 χλμ. την ώρα, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων στην Αργεντινή.

Επίσης, μεγάλες καταστροφές έχουν καταγραφεί στην Μπαΐα Μπλάνκα, μια παραθαλάσσια πόλη στο νοτιοδυτικό άκρο της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

Ο δήμαρχος Φεδερίκο Σουβιέλες επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

At least thirteen people were killed after a violent storm thrashed the port city of Bahía Blanca, Buenos Aires province, Argentina 🇦🇷 | 16 December 2023 | #Argentina #BahíaBlanca #stormpic.twitter.com/K0kx4Zlylm

