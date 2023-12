Λος Αντζελες: Εβραίοι διαδηλωτές σταματούν την κυκλοφορία ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Δεκάδες διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο στο Λος Αντζελες την ώρα της μεγάλης κίνησης χθες Τετάρτη για ν’ απαιτήσουν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το X).

Κάθισαν στο οδόστρωμα, σταματώντας την κυκλοφορία και προκαλώντας μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην πόλη όπου, ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες, η κίνηση είναι απελπιστική.

BREAKING: On the 6th day of Chanukah, @IfNotNowLA is blocking the freeway to demand a ceasefire.

As Jews, we cannot sit by as the people of Gaza are starved and slaughtered our name.

And as Americans, we can’t let Biden & Congress send billions more in funding for war crimes. https://t.co/2Ev8v6sZr1 pic.twitter.com/Bd1GVGzxz7

